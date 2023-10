Chiesa gremita a Occhieppo Inferiore per i funerali di Gabriele Maffeo, il 33enne trovato senza vita in un cassonetto in via Felice Coppa, a Chiavazza. Presenti questa mattina tanti giovani e cittadini che si sono stretti al dolore dei familiari.

Don Fabrizio Mombello nella sua toccante omelia ha commosso tutti i presenti con parole autentiche e prive di retorica. Il corteo funebre ha poi accompagnato il feretro nel locale cimitero.