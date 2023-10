ErasmusDays 2023 a Biella: "Per i ragazzi l'Erasmus è una svolta, una marcia in più", FOTO e VIDEO

ErasmusDays 2023 a Biella: "Per i ragazzi l'Erasmus è una svolta, una marcia in più"

"Per i ragazzi l'Erasmus è una svolta, una marcia in più", ne è convinta Mariangela Gasparetto, Consulente in progettazione Europea, Ambasciatrice Erasmus+, Formatrice in Europrogettazione, docente al Liceo Scientifico Avogadro di Biella, come ha sostenuto nella mattina di oggi martedì 10 ottobre all'ErasmusDays a Palazzo Gromo Losa al Piazzo.

L'evento è stato organizzato dal Consorzio Erasmus+ delle Alpi, con capofila l’IC Andorno Micca, dalla rete SBIR e dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

Presenti in sala docenti, presidi e loro, i ragazzi, i veri protagonisti di questi scambi culturali molto importanti per loro, per il loro futuro. Dopo i saluti di benvenuto da parte di Riccardo Ongaretto, Stefania Nuccio, Marialuisa Martinelli dirigenti SBIR, e via video di Sara Pagliai dell'Agenzia Nazionale Indire, è stato dato spazio alle testimonianze da parte di allievi e professori.

Tra loro anche Chiara e Caterina del Liceo Scientifico Avogadro.