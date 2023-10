Biella, San Cassiano celebra il suo parroco: un quadro per don Piero Grosso

In occasione dell’edizione numero 20 di “Ben rivà in Riva” l’Ente Manifestazioni Biella Riva, alla presenza del sindaco di Biella Claudio Corradino e degli ex primi cittadini Marco Cavicchioli e Dino Gentile, ha consegnato a don Piero Grosso, in occasione del decennale del suo ingresso da parroco a San Cassiano un quadro realizzato dall’artista biellese Giovanni Garlanda.

Alla presenza dell’assessore al Commercio Barbara Greggio sono poi stati premiati per la loro lunga presenza nel quartiere i commercianti Armando Cavicchioli (66 anni di attività) e Antonio Arnaldi (68 anni di attività).