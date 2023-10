Conclusi i lavori di posa tubazione interrata a Cossato, tra i km 16+860 e 17+050 della Strada Provinciale 232 Panoramica Zegna, dove, da sabato 7 ottobre, non sono più in vigore il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, e il senso unico alternato per gli altri mezzi.