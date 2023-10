Candelo, pronto il servizio di psicologia scolastica con spazio di ascolto per famiglie e insegnanti

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio Iris di Biella, ripropone anche per quest’anno scolastico l'attività di psicologia scolastica svolta presso i tre ordini di scuola dell’Istituto comprensivo Candelo-Sandigliano, al fine di poter supportare alunni, insegnanti e genitori.

Il progetto, attivo da settembre a giugno, ha l’obiettivo di dare uno spazio di ascolto: agli studenti della scuola secondaria di primo grado, agli insegnanti dei tre ordini di scuole rispetto alle difficoltà che possono emergere nel rapporto con gli allievi e ai genitori di bambini e ragazzi dei tre ordini di scuola rispetto alle difficoltà di gestione dei figli.

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “Lo sportello della Psicologa Scolastica è un servizio attivo nel comune di Candelo da molti anni. L’amministrazione rinnova annualmente questo servizio al fine di fornire uno sportello di ascolto per bambini, insegnanti e genitori. Portare avanti questo progetto significa consentire un supporto ai genitori per gestire le difficoltà familiari; ai bambini per aiutarli ad affrontare le preoccupazioni generali riguardanti il futuro e la difficoltà nelle relazioni con i pari e agli insegnati per supportare il loro importante ruolo che quotidianamente svolgono con i propri studenti. Dare priorità alle relazioni con gli altri, significa stare bene sia fisicamente che emotivamente”.