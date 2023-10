Biella, prorogata presentazione domanda concorsi per Istruttore Tecnico e Funzionario Tecnico

Si comunica che sono stati prorogati, al 18/10/2023 ore 12:00, i termini di presentazione delle domande di partecipazione dei seguenti concorsi pubblici:- Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 5 posti di Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato,- Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di specialista dell’area tecnica – area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.

Le prove sono state modificate, nuova sede e data di espletamento della prova scritta: 16/11/2023 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Oropa, Via Battistero n. 4 – Biella.Bandi e informazioni al seguente link:https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagl...