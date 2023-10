Bergo Rent: la 1a vettura, per anziani e disabili, certificata Dispositivo Medico.

La micro car monoposto, totalmente elettrica, approda nella concessionaria biellese: 120 km di autonomia, 15 km/h di velocità massima e 2,3 m di lunghezza.





Ora da Bergo Rent, le microcar di questa categoria permettono di aumentare la mobilità in sicurezza, al riparo dalle intemperie e con un grado di sicurezza sempre in aumento. Un veicolo funzionale, sicuro ed ecologico che permetterà di muoversi liberamente fra le vie cittadine o percorrere medie e lunghe distanze, con il comfort di un’automobile e la praticità di uno scooter. Le vetture “Active”, infatti, si adattano alle proprie esigenze grazie alla varietà di optional e la versione con volante e pedali, o le funzioni di guida, direttamente sul manubrio.





Active non necessita di patente e per questo è particolarmente adatta agli anziani che per l’avanzare dell’età non la possono rinnovare, o coloro che soffrendo di particolari patologie non potranno mettersi al volante della propria vettura. La propria autonomia, in questo caso, non verrà minata, a favore dell’indipendenza e della praticità d’uso.





La microcar monoposto, disponibile a Biella, non presenta la targa e potrà viaggiare sulle piste ciclabili e su strada.

Scopri subito Active nella concessionaria Bergo Rent di Biella (BI), in via Ivrea 103

Per informazioni: Tel. 339 5459697

Pagina Facebook: www.facebook.com/Bergoautomobili

Sito: www.bergopneumatici.it