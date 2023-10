Avis Biella, fiaccolata a Oropa con Messa in ricordo dei donatori defunti

L'Avis Provinciale di Biella organizza per sabato 14 ottobre la consueta Santa Messa in suffragio dei donatori defunti. Il ritrovo dei donatori e dei rappresentanti delle sezioni locali è fissato per le 18 di fronte alla Basilica Antica di Oropa.

A seguire verrà celebrata la funzione nella quale saranno ricordati i volontari mancati e verrà lanciato un messaggio di sensibilizzazione al dono. Seguirà poi la fiaccolata intorno al chiostro del complesso mariano, amato da tutti i biellesi.