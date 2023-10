Tempio crematorio di Biella, ci sono le tariffe

La riapertura del "Tempio di Vetro" di Biella è sempre più vicina. Dopo le prove dell'impianto (Leggi Il forno è stato acceso), proprio in questi giorni il Gruppo Altair che lo ha in gestione, ha preso contatto con le agenzie funebri e sono state diffuse le tariffe dei diversi servizi.

Qualche esempio: il servizio cremazione per i residenti di Biella sarà di 462,50 euro, che sale a 490.25 euro per i residenti in provincia e a 600 euro per i residenti fuori provincia.

Tra le novità rispetto all'impianto precedente sequestrato il 26 ottobre del 2018, ci sono le telecamere che permettono di assistere alla cremazione dei propri cari ed è dotato di procedure di tracciabilità per le operazioni. Poi nuovi arredi (delle panche per la sala d'attesa sono state donate al Santuario di Oropa) e sono state effettuate alcune opere di ristrutturazione interna.

Domenica 15 ottobre "Il comitato "A casa con me" volerà invece a Roma, e sarà ospite in televisione"