Cerrione, finito presidio davanti a stabilimento Gruppo Bardelli: arrivato pagamento del contratto di solidarietà

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ieri si è concluso il presidio organizzato davanti ai cancelli dello stabilimento del Gruppo Bardelli di Cerrione. I rappresentanti territoriali di Femca Cisl e Filctem Cgil hanno deciso di chiudere lo stato di agitazione dichiarato in data 15 settembre dopo aver ricevuto la tanto attesa comunicazione di avvenuto pagamento del contratto di solidarietà ai molti lavoratori che lo aspettavano già da inizio anno.

L’impegno delle OO.SS si è protratto da marzo fino ad oggi nel tentativo di comprendere e risolvere quegli impedimenti che hanno causato un ritardo così grave nel pagamento del trattamento di integrazione salariale. “L’azienda aveva deciso di non anticipare il trattamento economico e di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps”,spiega Caterina Viscuso, segretaria della Femca Cisl, “ma, come OO.SS, una volta appurato da parte dell’Inps che l’autorizzazione ai pagamenti era stata concessa, non ci rimaneva altro che sollecitare l’azienda per un ulteriore confronto e chiarimento della situazione, dato che la richiesta di fruizione del contratto di solidarietà viene fatta dalle aziende, perciò i lavoratori non hanno titolo a presentare richieste all’INPS in prima persona, e la collaborazione dell’azienda in questo senso ci sembrava doverosa. Aver appreso che tutti i lavoratori hanno finalmente percepito l’indennità che aspettavano da mesi ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo e abbiamo subito deciso di interrompere le iniziative di mobilitazione, ma senza questa presa di posizione probabilmente i lavoratori sarebbero ancora qui ad aspettare i loro soldi”.

“Un altro tema è invece quello della sicurezza”, prosegue Paolo Musso, funzionario FILCTEM CGIL Biella “che non è risolto, ma sul quale gli RLS presenti in azienda hanno dichiarato di voler gestire le criticità puntando anche in questo caso sul dialogo, certi che le segnalazioni da loro indicate questa volta non cadranno nel vuoto.”