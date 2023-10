Tennistavolo Vigliano, che inizio: grande prova in campionato

Inizio spettacolare per le squadre del Tennistavolo Vigliano. La prima giornata dei Campionati Regionali D1 e D3 regala le prime vittorie casalinghe, disputate giovedì sera fra le mura amiche della Palla San Quirico di Vigliano. In Serie D3, nel girone C, la formazione era così composta: Elos Marino, Traian Muscalu, Silvio Ricci e Federico Villa. Tutti loro si sono imposti in maniera categorica nel confronto con il Tennistavolo Sisport "D", con un indiscutibile 5-1.

In Serie D1, nel girone A, il Tennistavolo Vigliano, targato Studio Dentistico Loro, è formato da due giovani promettenti quale Giacomo Cenedese e Gabriele Mussa, accanto ai più esperimentati Emanuele Gritti e Adrian Panaite. “Per un infortunio Emanuele non è potuto scendere in campo, ma è rimasto vicino ai compagni in panchina per tutta la durata dell'incontro – spiega Panaite - Per noi una partita difficile con giocatori ostici e determinati ma in un finale da cardiopalma il nostro Gabriele è riuscito a strappare la sua seconda vittoria in partita nel confronto con il bravo Loforese, atleta del Tt Ossola Rist. Terminus”.

Lo stesso Panaite ha completato l'opera con due successi. Resta l'amaro in bocca, invece, per il giovane Cenedese, che non ha potuto esprimere in partita tutto il suo potenziale tecnico. “Aspettiamo che capisca nelle prossime partite qual è l'approccio giusto di affrontare le gare importante – commenta Panaite – Alla fine, il risultato finale è di 4-2 per noi, che ci porta momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa di sapere gli altri risultati del girone”.