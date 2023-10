Tennis Tavolo, partenza sprint di TT Biella in in B1

Sono iniziati i campionati nazionali e regionali di Tennis Tavolo, cui sono iscritte ben 6 formazioni del TT Biella.

Nel weekend hanno gareggiato le formazioni di B1, C1, D1 e D2 mentre sono rimasti a riposo i team di C2 e D3.

Serie B1. Parte col botto il team del TT Biella Carrozzeria Campagnolo nel campionato nazionale di B1. I biellesi, impegnati nella trasferta di Villa Romanò, frazione del comune brianzolo di Inverigo, escono vittoriosi da un match, che, sulla carta, appariva molto equilibrato. In campo, invece, i fatti sono andati diversamente: cinque a uno il risultato finale, con i lanieri sempre in totale controllo. Per Simone Cagna, che comunque non si è espresso al massimo, quest’anno ci sono indubbi onori e inevitabili oneri. La posizione di classifica che attualmente occupa, tra il lotto di atleti che gareggiano nel girone di B1, lo vede primeggiare, alle spalle di Spinicchia. Questo fatto, che per Simone deve essere motivo di grande orgoglio, potrebbe però creare una certa ansia di prestazione: tutti gli avversari che incontrerà nel corso del campionato faranno di tutto per batterlo: Cagna dovrà superarsi e far valere in campo la propria maggiore classe. Vincenzo Carmona è apparso estremamente sereno, sempre sorridente, pienamente conscio dei propri mezzi, concentrato ma rilassato; in un momento anche delicato del match è riuscito ad assegnare alla controparte un punto per uno spigolo che solamente lui ha “sentito”; non l’arbitro, ma nemmeno l’avversario, che, attonito, ringraziava. Nella partita decisiva, contro Lombardi, avanti otto a due in bella, con estrema nonchalance, si è visto raggiungere, per poi chiudere 11 a 9. Eugenio Panzera si conferma, come sempre, giocatore molto solido; gli anni passano, ma il suo gioco rimane spumeggiante e piacevolissimo; vince agevolmente con Cerea e perde in bella da Fontana, un po’ infastidito dall’atteggiamento a volte sconveniente dell’avversario. Non è sceso in campo il giovane Francesco Gamba. Il tabellino, con l’attuale posizione in classifica degli atleti, è il seguente: Panzera (105) - Cerea (103): 11/8 – 6/11 – 11/6 – 11/7 Carmona (122) - Fontana (92): 11/3 – 9/11 – 26/24 – 11/9 Cagna (43) - Lombardi (55): 11/9 – 11/9 – 8/11 – 11/9 Panzera - Fontana: 6/11 – 11/2 – 11/8 – 6/11 – 9/11 Cagna - Cerea: 11/7 – 9/11 – 11/5 – 11/9 Carmona - Lombardi: 8/11 – 11/5 – 11/8 – 9/11 – 11/9

Serie C1. L’altra formazione che milita nei campionati nazionali è il T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin, che disputa la serie C1. Impegnato a Novara, in casa del Regaldi, il team esce sconfitto al termine di incontro molto teso e combattuto. Cinque a tre il risultato finale, con i punti conquistati da Fabio Cosseddu, David Dabbicco e Matteo Passaro; resta “a secco” Tommaso Sorrentino, battuto da Castagno e Rossati. Il tabellino è il seguente: Sorrentino - Castagno: 5/11 – 2/11 – 11/9 – 11/6 Dabbicco - Caiazza: 11/5 – 11/7 – 11/13 – 11/7 Cosseddu - Rossati: 13/11 – 7/11 – 7/11 – 12/10 – 13/11 Dabbicco - Castagno: 7/11 – 11/7 – 9/11 – 8/11 Sorrentino - Rossati: 9/11 – 7/11 – 4/11 Passaro - Caiazza: 11/9 – 11/9 – 3/11 – 11/5 Dabbicco - Rossati: 10/12 – 8/11 – 8/11 Passaro - Castagno: 11/9 – 11/3 – 10/12 – 9/11 – 4/11

Serie D1. La formazione del T.T. Biella Tintoria Ferraris, in serie D1, ha giocato anch’essa a Novara, ospite del Regaldi. I giovani atleti della squadra hanno conquistato un importante risultato, impattando per tre a tre il match. Molto bene Stefano Torrero, che, all’esordio in D1, supera la sempre ostica Tencaioli e perde, solamente in bella, dal leader della formazione avversaria, Omodeo Salè. Bene anche le altre due atlete, Federica Prola e Lodovica Motta, che vincono entrambe con Aina.

Serie D2. Partenza al fulmicotone anche per la formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano in D2 che, tra le mura amiche, ha superato l’Ossola con il punteggio di 4 a 2. I punti ossolani sono arrivati per mano del bravo Dossena, mentre, per Casisa e Talato, c’è stato ben poco da fare: Michele Motta, Federico Arno, in grande spolvero, e il rientrante Gianni Massazza hanno chiuso infatti l’incontro a loro favore.

Nel prossimo fine settimana, si giocherà la seconda giornata con tutte le sei formazioni del T.T. Biella impegnate. Si inizierà venerdì sera, con la squadra di D1, a Cossato, a casa dello Splendor, e quella di D2, che riceve il San Salvatore. Sabato pomeriggio, al PalaSantoStefano, la Carrozzeria Campagnolo in B1 riceve il Milano Sport; il T.T. Biella-Legno, in C2, fa il suo esordio in casa con il Romagnano, mentre la squadra del T.T. Biella Barbera Auto, nel campionato di D3, si reca ad Aosta. Infine, domenica mattina, sempre al PalaSantoStefano, il Gallarate verrà a far visita, nel campionato di C1, alla formazione del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin.

