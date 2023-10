TeamVolley, netta sconfitta per la Serie D

Partenza di campionato in salita per le giovani biancoblù del Botalla TeamVolley, che nella prima giornata del campionato regionale di Serie D incappano in una secca sconfitta contro la Polisport Chieri.

A Lessona, termina 3-0 per le torinesi. Il set più combattuto è il secondo, in cui le ragazze allenate dai coach Ivan Turcich e Marco Allorto chiudono a quota 23. Decisamente più monocromatici il primo (18-25) ma soprattutto il terzo parziale, in cui il TeamVolley non supera i 14 punti.

A parlare dopo la sconfitta è coach Ivan Turcich, al debutto sulla panchina lessonese. «Non è stato il migliore degli esordi – ammette il nuovo tecnico biancoblù -. Il piano era quello di giocare il più lucide e ordinate possibile, ma sicuramente abbiamo pagato la giovane età e l’inesperienza del gruppo. A parte i due elementi “over”, il resto del roster ha una media di 15 anni: questo lo abbiamo avvertito. Ci sono stati dei buoni “alti”, ma allo stesso tempo dei “bassi” abbastanza importanti sui quali dovremo lavorare parecchio. Abbiamo visto quali sono le criticità sulle quali dovremo necessariamente concentrarci in allenamento, anche perché da adesso iniziamo con i quattro impegni ufficiali a settimana che andranno avanti per tutto l’anno. Siamo comunque positivi per l’avvenire. L’80 percento della squadra è cambiato: ci serve un periodo di “decompressione” per far sì che le ragazze si abituino a stare in campo. Rischiamo di pagare qualcosa nelle azioni lunghe, con errori stupidi nelle situazioni banali che avremmo potuto risolvere meglio».