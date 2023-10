Rally e Co, i risultati dello storico appuntamento a Sanremo.

Come si dice nel gergo cinematografico “buona la prima” per la diciannovenne Alyssa Anziliero che navigata da papà Valter, sulla Ford Escort RS di famiglia, ha centrato un ottimo risultato al 38° Rally Sanremo storico, ultima gara di campionato italiano rally auto storiche. La portacolori della scuderia Rally & co. (arrivata 26° assoluta e 2° di classe 2000) ha corso senza commettere errori, consigliata lungo il percorso dall’esperienza di papà, che tenendola sempre tranquilla l’ha condotta fino al traguardo.

“Un’esperienza incredibile per me – dice Alyssa- arrivare alla fine del rally di Sanremo era un sogno che ora si è realizzato grazie a mio padre, che ha corso al mio fianco ed a mia mamma Anna, Direttore sportivo in questa avventura, siamo riusciti a portarla a termine! Grazie a tutti dall’assistenza fpower e alla scuderia che ci ha seguito per tutta la gara”.

Grande risultato anche per Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani, che come “Davide contro Golia” hanno centrato una 10° posizione assoluta, primi di classe 1.600 sulla piccola Opel corsa GSI, in mezzo a vetture con il doppio di cavalli: una prestazione ricercata grazie alla strategia di attacco, siglando anche un 9° assoluto sulla ps Coldirodi.

“Siamo veramente felici – affermano Alessandro ed Ilaria - abbiamo svolto la gara come ci eravamo prefissati in partenza, arrivare nella top 10 del Sanremo è una soddisfazione immensa”