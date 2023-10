Golf, Cavaglià: i risultati della Coppa del Presidente, più di 100 i partecipanti.

Accompagnata da due fantastiche giornate di sole e temperature quasi estive, nel weekend al Gc Cavaglià si è giocata la classica Coppa del Presidente by Volvo Auto.var (36 buche con prima categoria medal e 2a/3a categoria con la formula maximum score) uno degli appuntamenti clou della stagione del club biellese. Ha prevalso Simone Bucino, che ha bissato il successo del 2022, consegnando uno score lordo finale di 141 (70 71, +5). Per Bucino la vittoria è arrivata dopo un bel testa a testa con Massimo Stesina (72 70, +6). Decisiva l’ultima buca con birdie di Bucino e par di Stesina a fissare il vantaggio di un solo colpo.

Nel netto di prima il migliore è stato Paolo Protti. In seconda e terza categoria iscrivono il nome sul tabellone Silvia Malinverni e Giovanna Magarini.

La gara era valida anche come match di ritorno dell’Interclub, con il Golf Cervino. La sfida annuale è stata vinta dai padroni di casa con il punteggio di 599 a 566.

Più di cento i partecipanti che oltre ai riconoscimenti destinati ai migliori si sono sfidati anche per i premi speciali offerti dallo sponsor Volvo Auto.var. Al tavolo della premiazione il Presidente del club Paolo Schellino, Federica Gent di Auto.var e Federico Maquignaz Presidente del Golf Cervino.



I risultati

1a categoria: 1° Lordo Simone Bucino 141, 1° Netto Paolo Protti 136, 2° Netto 2° Netto Giuseppe Gaeta 137, 3° Netto Giorgio Andrigo 139.

2a categoria: 1° Netto Silvia Malinverni 130, 2° Netto Luigi Ruggiero 137, 3° Netto Franco Panatero 138.

3a categoria: 1° Netto Giovanna Magarini 131, 2° Netto Maria Josè Delfino 131, 3° Netto Mario Protto 134. 1° Ladies Elena Rossi 134. 1° Netto seconda giornata Antonella Perona 63. Nearest buca 6 by Volvo femminile sabato Giannantonio Ketty m. 1,65. Nearest buca 6 by Volvo femminile domenica Perona Antonella m. 4,90. Nearest buca 10 by Volvo maschile sabato Silva Jay m. 2,69. Nearest buca 10 by Volvo maschile domenica Protti Paolo m. 1,15.