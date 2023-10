Giro d'Italia, è ufficiale: tappa a Biella con arrivo a Oropa FOTO e VIDEO

È la sala Trasparenza del Palazzo della Regione la degna cornice in cui viene presentata l’edizione 24 del Giro d’Italia di ciclismo: sala strapiena di appassionati, amministratori, organizzatori e giornalisti per la partenza del Giro. La data non è scelta a caso, è un omaggio doveroso agli Invincibili Granata come li chiama il sindaco del capoluogo e a Superga.

Una festa di sport che vedrà, nell’auspicio dell’assessore regionale Ricca, proprio all’inizio della corsa magari la definizione di coloro che potranno ambire al titolo finale e, visti i saliscendi programmati, non è nemmeno da escludere. Il secondo omaggio è per il Pirata, al secolo Marco Pantani, che proprio su quei tornanti 25 anni prima ha scritto una pagina epica di ciclismo.

Oropa e Pantani un binomio ormai indissolubile e che vedremo in mondovisione proprio il prossimo 5 maggio, una domenica per giunta. Ora, si metterà in moto la macchina organizzativa per meglio accogliere la carovana rosa. Merito di un grande lavoro collettivo, che vede impegnati negli ultimi anni figure come il comune di Biella, Roberto Pella e Gabriele Martinazzo, la cui passione per il ciclismo è ben nota, così come l'impegno di portare simili eventi nel Biellese. Menzione particolare anche per Lauretana, sempre in prima linea per promuovere lo sport.

Di seguito le videointerviste di Antonio Pola (ad di Lauretana), Claudio Corradino (sindaco di Biella) e Roberto Pella (sindaco di Valdengo e vicepresidente vicario ANCI), realizzate da Mauro Benedetti.