Fuoristrada, Serena Rodella e Letizia Lebole a segno: arriva il terzo titolo femminile di fila

Lo scorso fine settimana si è svolta la sesta prova del campionato italiano velocità fuoristrada nella splendida cornice delle colline parmensi.

Per l'occasione, si sono dati battaglia numerosi equipaggi al via. La gara è stata ricca di colpi di scena che ha visto la driver biellese Serena Rodella in coppia con Letizia Lebole aggiudicarsi il terzo titolo nazionale femminile dopo una due giorni gestita sul non fare errori durante le 5 manche. La loro Mini TDI (gestita da CF Promotion, Tecnology Solution e Carrozzeria Bonino) si è dimostrata sempre veloce e affidabile.