Campionato Nazionale Equitazione ENDAS: 2 ragazze biellesi conquistano 9 medaglie.

Nella splendida cornice del Circolo Ippico “La Cacciata” ad Orvieto, Linda Nardi (12 anni) e Cecilia Quaregna (14 anni) della “Scuderia La Spada” di Occhieppo Inferiore, hanno conquistato 9 medaglie totali. Linda e Cecilia, uniche 2 atlete in rappresentanza del Piemonte, accompagnate e seguite dal Tecnico Lisa Dardano, si sono imposte, tra agguerrite cavallerizze, in tutte le categorie alle quali hanno partecipato. Le gare si sono svolte nell’arco di due giorni e nella prima esperienza nazionale hanno ottenuto i seguenti risultati:

Primo giorno

Barriere a terra Linda, Nardi 1a classificata - Cecilia Quaregna 2a classificata

Prime a pari merito-Gimkana, categoria B;

Linda Nardi 3a classificata - Cecilia Quaregna 4a classificata.

Secondo giorno

Crocette categoria B, prime a pari merito-salto 40 cm;

Categoria B prime a pari merito gimkana categoria B, Cecilia Quaregna 1a classificata - Linda Nardi 2a classificata.

Il referente Nazionale ENDAS, Roberto Capitanelli si è congratulato con le ragazze per la preparazione e la sportività (tra di loro e con gli altri concorrenti) e soprattutto per la capacità di adattamento alle molteplici situazioni: in un ambiente nuovo hanno gareggiato su cavalli presenti nel Centro Ippico La Cacciata, provandoli per pochissimo tempo, attenendosi alle regole imposte e agli orari, aiutandosi a vicenda.

Linda Nardi e Cecilia Quaregna sono state accompagnate e seguite dal Tecnico ENDAS, Lisa Dardano, che le ha accompagnate con professionalità e supportate da Chiara Garizio e Roberto Cerchiaro, titolari della Scuderia La Spada, di Occhieppo Inferiore.