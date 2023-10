Giunta Corradino a Biella Chiavazza: "Vogliamo dare un segnale di vicinanza al quartiere", FOTO

Non una riunione come di consueto a Palazzo Oropa. Oggi lunedì 9 ottobre la giunta Corradino si è data appuntamento a Chiavazza, in un locale in via Coppa di proprietà del Comune. A lanciare l'idea è stato in vicesindaco Giacomo Moscarola.

"Vogliamo dare un segnale di vicinanza al quartiere dopo i recenti fatti di cronaca (leggi Delitto di Chiavazza ) - ha dichiarato Moscarola - . Non si deve agire con la repressione, ma quando ci sono determinate situazioni le si deve comprendere e cercare di dare una mano per fare in modo che si possa andare oltre. Quello che è accaduto è stato terribile, ma come Comune siamo già al lavoro con diversi progetti per coinvolgere le diverse realtà di Chiavazza. Anche il campo sportivo, stiamo cercando nuovi fondi per terminare gli interventi che ancora servono per completare quelli iniziati. Siamo andati a fare un giro nel parco: Chiavazza è un quartiere di famiglie, di bambini. Non è in degrado come alcuni ritengono".

"Non parliamo di una metropoli dove le famiglie vivono in mezzo al cemento e non hanno possibilità di farsi strada - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - . A Chiavazza il contesto non è di quelli che non lasciano via di uscita ai giovani, ci sono certe situazioni che vanno risolte e lo faremo".