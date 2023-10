Collezione Marazzato: due giorni dedicati al collezionismo, ricambi e restauro.

Con l’autunno le iniziative organizzate da Fondazione Marazzato nella sede che ospita la prestigiosa Collezione di mezzi storici non rallenta, anzi, si intensifica. Da qui a novembre sono infatti previsti ben due nuovi “Porte aperte” articolati addirittura su un intero weekend ciascuno. Il primo e più imminente è fissato per le giornate del 14 e 15 ottobre e dedicato alle passioni del restauro, collezionismo e modellismo. Si tratta di una due giorni che vedrà il salone principale del complesso di Stroppiana, già teatro di mostre tematiche e conferenze, trasformarsi in una mostra-scambio per ricambi d’epoca e modellismo a tema auto, camion, bus e trattori.

Come ormai abitudine per le manifestazioni organizzate da Fondazione Marazzato, ci sarà anche un momento di incontro e confronto con esperti: alle 11:00 di domenica 15 è infatti previsto un convegno dal titolo Restauro e Collezionismo, in cui una serie di ospiti e professionisti del settore racconteranno i retroscena di queste affascinanti attività legate alla conservazione del patrimonio storico e della memoria. In particolar modo attraverso “le storie e gli aneddoti, i retroscena e le vicende umane che si celano dietro i mezzi e che ne rappresentano il vero valore aggiunto”, come ha più volte ribadito nel corso degli incontri precedenti Alberto Marazzato, uno dei tre fratelli che gestiscono oggi il Gruppo Marazzato, leader nei servizi ambientali, e presidente della Fondazione Marazzato, che oggi gestisce l’attività legata alla Collezione in memoria del padre Carlo.

Di seguito i relatori del convegno:

· Massimo Condolo (moderatore)

· Carrozziere Enrico Grillo

· Carrozziere Massimo Schimmenti

· Marco Mottini (presidente registro storico 1000 miglia)

· Filippo Zaffarana (presidente federperiti - eve)

· Massimo Cervelli (consulente auto storiche)

· Giorgio Sangiorgi (commissario tecnico registri Fiat Italiano)

· Jean Claude Aiazzi (presidente Ape club italia)

Anche questo evento sarà arricchito dalle consuete attività di contorno: durante entrambe le giornate, infatti, sarà possibile effettuare visite libere o guidate ai locali che ospitano buona parte degli oltre 250 mezzi di cui è composta la collezione, brevi giri su alcuni bus e camion che si muoveranno all’intero del complesso e anche esperienze di guida simulata tramite visori per la realtà virtuale.

Non mancheranno l’area riservata ai bambini e quella per il ristoro con piatti tipici preparati dalla Pro Loco di Crova.

Di seguito il programma della due giorni:

SABATO 14 OTTOBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 19:00 fine della manifestazione

DOMENICA 15 OTTOBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:00 convegno con tavola rotonda “Restauro e Collezionismo” moderato dal giornalista Massimo Condolo

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 19:00 fine della manifestazione