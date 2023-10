Acqua Vigezzo, debutto internazionale alla Fiera Anuga di Colonia

Acqua Vigezzo, lo storico marchio di acque minerali recentemente acquisito da Lauretana Spa, sta facendo il suo debutto alla Fiera Anuga in Germania, uno degli eventi di maggiore rilevanza a livello internazionale che mette in mostra le novità e le tendenze dell'universo Food&Beverage. Il rilancio di Acqua Vigezzo ha suscitato l'interesse del pubblico, riportando alla ribalta una delle acque più leggere di alta montagna, imbottigliata nel cuore della Valle Vigezzo.

Il marchio si presenta oggi con una gamma completa di prodotti, dalle pratiche bottiglie in PET 100% riciclabili alla raffinata bottiglia in vetro a rendere da 1 litro. Giovanni Vietti, Presidente di Lauretana Spa, esprime il proprio orgoglio nell'accompagnare Acqua Vigezzo in questa nuova fase: "Siamo onorati di presentare al mondo la rinascita di Acqua Vigezzo. Questo marchio, che parte della famiglia Lauretana, è destinato a diventare un'icona di leggerezza e qualità, non solo in Italia, ma anche sui mercati internazionali." La nuova gamma di prodotti di Acqua Vigezzo riflette l'impegno dell'azienda per l'ambiente e la sostenibilità.

Le bottiglie in PET completamente riciclabili incarnano la visione di un futuro più verde, mentre la bottiglia in vetro da 1 litro offre un'elegante opzione per chi apprezza la raffinatezza. Acqua Vigezzo invita i visitatori della Fiera Anuga ad esplorare il proprio stand (HALL 5.1 -CORRIDOIO F STAND 028), dove potranno degustare la leggerezza in ogni sorso e scoprire i nuovi formati proposti.