Silent Book Club, nuovo appuntamento a Biella per gli amanti della lettura (foto di repertorio)

Il bar "Mariposa" di Biella è la sede del sesto incontro del Silent Book Club Biella.Una location in centro città dove arte, cultura e lettura si scendono alla perfezione in un connubio veramente speciale. L'invito è per il prossimo sabato 14 ottobre dalle 15.