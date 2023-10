Biella Jazz Club, grande ritorno per gli Sugarpie and the Candymen

Martedì 10 ottobre, alle 21.30, tornano al Jazz Club “Sugarpie and the Candymen”, gruppo emiliano che proprio a Biella hanno iniziato una grande carriera che li ha portati nei più importanti palchi internazionali. Era il 9 febbraio del 2011 quando arriva a Biella questa nuova band che riarrangiava i brani pop/rock in chiave Gipsy, fu un grandissimo successo che dura ancora oggi. Dopo le ultime partecipazioni a San Remo , Umbria Jazz con Renzo Arbore ,Lara Ferrari "Sugarpie" con Renato Podestà, Jacopo Delfini, Roberto Lupo e Alessandro Cassani sono ormai una realtà internazionale e si esibiscono in tutti i più importanti festival europei, praticamente sono rimasti in tour da quel lontano 2011.

La band nasce nel 2008, in un altro importante Jazz Club il Milestone di Piacenza, dall'incontro di cinque musicisti emiliani che uniscono le loro forze e la loro comune passione per lo swing, il gipsy jazz, il pop e le armonie vocali per dar vita ad un gruppo: la sfida è sposare in modo originale tutti questi generi musicali. Fin da subito il gruppo diventa il loro impegno a tempo pieno e comincia un’attività live intensissima, con centinaia di concerti nei principali jazz club in lungo e in largo per l’Italia e l’Europa. In questo primo periodo vengono così elaborati e consolidati sia il particolare sound del gruppo, sia il repertorio: il loro caleidoscopio musicale vede affiancati i Led Zeppelin a Django Reinhardt,i Beatles a Bessie Smith, Van Halen a Benny Goodman, i Guns & Roses a Ray Charles, i Queen a Peggy Lee, e moltissimi altri, vincendo la sfida che il gruppo si era prefissata. Dal 2010 la band continua la sua evoluzione e propone anche brani originali, in inglese e in italiano, sempre nel suo originale stile.

Da allora cominciano le esibizioni sui prestigiosi palchi dei festival musicali di tutta Europa, oltre ad un breve tour negli Stati Uniti. Vengono pubblicati tre album, prodotti dalla Irma Records, il primo, Sugarpie and the Candymen, nel 2009, il secondo, Swing and Roll, nel 2011, e il terzo, Waiting for the one, nel 2014. Alcuni di questi brani sono stati lanciati come singoli e promossi sulle radio nazionali più importanti in Italia (RadioRAI1 e RadioRAI2) ed in Svizzera (RSI 1, 2 e 3). Al dicembre 2011 risale l'esibizione live in diretta a Caterpillar, storico programma radiofonico su RadioRai2. Per arricchire ulteriormente il sound, negli anni il gruppo ha avuto l’opportunità di collaborare in tour e in studio con diversi brillanti musicisti italiani e americani, fra i quali Michael Supnick, Dean Zucchero, Paolo Tomelleri, Rudy Migliardi, Gregory Agid, Davide Ghidoni, Gianni di Benedetto e Mattia Cigalini. Nell'estate 2014 il gruppo conosce il Maestro Renzo Arbore all'Ascona Jazz Festival. Nasce così una fruttuosa collaborazione artistica che porta Sugarpie & The Candymen sul palco del Concerto di Natale in Vaticano (Dicembre 2014) e sul palco del Cremona Jazz Festival (Aprile 2015) a fianco del Maestro dello swing italiano. Martedì 17 salirà sul palco di Palazzo Ferrero il Deval Quartet.