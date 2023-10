Non c'è più rispetto, neanche per i cari defunti. È giunta in redazione una lettera di un lettore che segnala rifiuti abbandonati, a pochi passi dall'ingresso del cimitero nuovo di Cossila San Grato, rione della città di Biella.

“Sono presenti – spiega – un frigorifero, un grosso tessuto arrotolato, una sedia, un contenitore di plastica all'angolo del portone del camposanto. Chi di dovere intervenga”.