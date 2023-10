Mongolfiere nel cielo del Biellese negli scatti dei nostri lettori, FOTO

Bambi e adulti con il naso all'insù per le mongolfiere sabato 7 e domenica 8 ottobre, in occasione dell'evento Pollone dal Cielo.

In tanti si sono fermati ad ammirare lo spettacolo reso ancor più suggestivo dal colore azzurro intenso del cielo, e in tanti hanno immortalato almeno un coloratissimo pallone in diverse parti del territorio.

Ecco alcuni scatti dei nostri lettori: Paolo Selva Bonino "Tramonto Serra e Mombarone con mongolfiera", quelli di Riccardo a Biella Piazzo alla mattina, a Pralungo nella serata e molti altri.