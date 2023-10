Borriana, grande successo per la sfilata di maschere a San Sulpizio - Foto Salvatore Tedesco

E’ stato un successo la sfilata di maschere personaggi storici e folkcroristici che si sono dati appuntamento sabato 7 ottobre a Borriana nell’ambito della Festa di San Sulpizio insieme a “ll lido, la tinca gobba dorata e il seguito di Borriana”, il gruppo di maschere del paese che ringrazia tutti i partecipanti.

“Un particolare ringraziamento – dichiara “Il lido”- per la sensibilità dimostrata ad acquistare biglietti presso il banco di beneficenza per raccogliere fondi per la parrocchia. Siete stati unici”.

Banco di beneficenza che, come primo premio, ha avuto un televisore, vinto da Michele Massaro di Borriana.