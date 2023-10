Un laboratorio creativo per imparare l’arte del riciclo realizzando oggetti utili e creativi assieme a materiali rivisitati.

Questa è la nuova iniziativa messa in campo dall’Auser Cossato guidata dal presidente Marco Abate. Saranno in programma diversi appuntamenti, a partire dalle 14.30 di martedì 17 ottobre, presso la sede di Cossato (in via Mazzini 68).