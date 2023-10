"Un lavoro (anche) per te", concluso a Vigliano Biellese il secondo progetto

Nei giorni scorsi si è concluso il secondo progetto “Un lavoro (anche) per te” presentato dal comune di Vigliano Biellese alla Regione Piemonte, ottenendo il relativo finanziamento, per impiegare tre persone disoccupate over 58. Hanno pertanto terminato il loro servizio di aiuto cantonieri le persone coinvolte nell’iniziativa.

Per l’occasione, il sindaco Cristina Vazzoler ha personalmente salutato e ringraziato loro per l’affidabilità, la puntualità e la costanza che hanno contraddistinto il percorso lavorativo durato un anno. “Grazie al nuovo bando approvato dalla Regione Piemonte, al quale il Comune ha nuovamente partecipato, classificandosi 1° in graduatoria tra tutti i 168 progetti presentati dagli Enti piemontesi, fra pochi giorni verrà avviato un nuovo cantiere giunto alla 3° edizione” spiegano dall’amministrazione comunale.