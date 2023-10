Biella, arriva il raduno automobilistico 4C Team Italia: ecco come cambia la viabilità in piazza Cisterna

In occasione del raduno automobilistico organizzato da 4C Team Italia in programma domenica 15 ottobre 2023, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto mezzi a seguito della manifestazione (chiaramente identificabili) e il divieto di transito, eccetto veicoli di soccorso in emergenza e mezzi dei residenti in ingresso e in uscita dai carrai e mezzi a seguito della manifestazione, in piazza Cisterna dalle ore 12.30 alle ore 18.30.