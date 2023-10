Miagliano a fianco di Lilt For Women, illuminati di rosa i luoghi più suggestivi

Il comune di Miagliano aderisce anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione di LILT FOR WOMEN – Campagna Nastro Rosa 2023 illuminando di rosa gli ulivi ornamentali di piazza Martiri della Libertà, di piazza Danti Alighieri ed il canale Roggia.

“Nel 2021, in aderenza all'iniziativa Panchine rosa, erano state inoltre riqualificate due panchine nell'area sita in via IV Novembre tinteggiandole con il tipico colore che contraddistingue la campagna di ottobre, trasformandole quindi in elementi identificativi perpetui – spiega il sindaco Alessandro Mognaz - La nostra amministrazione promuove con favore queste azioni di sensibilizzazione per il grande valore e significato che esprimono, auspicando nel contempo che possano concorrere in via continuativa ad incrementare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione”.