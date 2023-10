Il “Bra day” per parlare di tumore al seno con uno specialista e una paziente

«Le nostre pazienti non hanno bisogno di rivolgersi altrove quando viene loro diagnosticato un tumore al seno: qui trovano la migliore assistenza possibile dalla prevenzione fino alle terapie»: le parole di Adriana Paduos, direttore sanitario del Fondo Edo Tempia, fotografano la situazione ottimale delle strutture sanitarie della provincia. L’Asl di Biella è tra quelle che in Piemonte ha attivato una “breast unit”, un’unità operativa della struttura di chirurgia che si occupa in modo specifico delle donne che devono curarsi per il cancro alla mammella.

Per parlarne e per rendere noto a tutte il percorso che si deve seguire a partire dal momento in cui si è sani, con la necessaria prevenzione, Azienda sanitaria e Fondo Edo Tempia hanno pensato a un “Bra day”, una giornata per informare sul tumore al seno inserita nel mese di ottobre, storicamente dedicato alla sensibilizzazione su questa patologia. L’appuntamento principale è per mercoledì 18 ottobre: alle 18 nella sede del Fondo di via Malta 3 è in programma una conversazione aperta al pubblico che vedrà sul palco un medico e una paziente.

Massimiliano Bortolini, chirurgo senologo responsabile della breast unit all’ospedale di Biella, e Serena Enrico Bena, una delle donne che a Biella sono state curate, dialogheranno con la psicologa Patrizia Tempia per affrontare il percorso di cura dai due punti di vista, quello medico-sanitario e quello personale ed emotivo. Alla conferenza seguirà un aperitivo offerto dall’ortopedia Pozzato. Insieme all’incontro pubblico, Azienda sanitaria e Fondo Edo Tempia realizzeranno una serie di video-interviste alle persone che si occupano direttamente di tutti i dettagli che riguardano la salute femminile, dalla prevenzione attraverso il programma regionale di screening con le mammografie periodiche ai passaggi che attendono le donne quando gli esami evidenziano un problema da risolvere, fino alla ricerca scientifica che, grazie al lavoro dei laboratori di genomica e di oncologia molecolare del Fondo, consente di fare passi avanti alla conoscenza su questa malattia.

«La celebrazione dell'Ottobre Rosa sul territorio con un'iniziativa congiunta a cura di Asl di Biella e Fondo Edo Tempia è finalizzata ad accrescere l'informazione sul tema della prevenzione, diagnosi precoce e della cura del tumore al seno, a beneficio delle donne biellesi» dichiara Eva Anselmo, direttore sanitario dell’azienda biellese. «L'informazione è infatti la prima azione da mettere in campo per la promozione della salute. Nell'ambito di Prevenzione Serena è infatti attivo lo screening del tumore della mammella, rivolto alle donne di età compresa tra 45 e 75 anni. Sia sul sito dell'Asl Biella sia su quelli di Regione Piemonte e Fondo Edo Tempia sono pubblicate le informazioni utili per accedere allo screening. L'invito a tutte le donne che rientrano nel programma è di aderire allo screening, dedicando del tempo per la propria salute».