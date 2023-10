Con Grandi Scuole raggiungi il traguardo del diploma VIDEO

Grandi Scuole propone da sempre una serie di servizi a misura di studente pensati per far vivere la scuola come un’opportunità unica di formazione e di crescita.

Nel Centro Studio i ragazzi possono recuperare insufficienze, lacune e anni scolastici persi per affrontare gli studi con entusiasmo e motivazione e per arrivare con serenità al diploma di maturità.

Nelle aule Grandi Scuole si studia individualmente e in miniclassi ma anche online: ogni singolo studente ha tutta l’attenzione che merita, proprio perché l’approccio è specifico e mirato sulle caratteristiche e le esigenze di ognuno. Prima di accedere al servizio lo studente riceve una valutazione del proprio metodo di studio e del modo in cui si approccia alle singole materie, per impostare un lavoro di recupero che sia il più possibile efficace e condiviso dallo studente.

Per i ragazzi di terza media è presente un servizio gratuito di orientamento alle scuole superiori. Il cuore dei servizi Grandi Scuole è rappresentato dai Tutor, esperti specializzati nelle singole materie, affiancano gli studenti nello studio e gli consentono di acquisire il metodo più efficace per migliorare i loro risultati e recuperare uno o più anni persi in un solo anno.

Quello proposto da Grandi Scuole è un metodo di studio che punta su contenuti didattici e programmi ministeriali, ma anche molto sul coinvolgimento dei ragazzi e sull’obiettivo di far tornare in loro la giusta motivazione per affrontare la scuola con grinta e tranquillità. Grandi Scuole si occupa anche di recupero insufficienze o debiti formativi: con il supporto dei giusti insegnati i ragazzi sono incoraggiati nel trovare o ritrovare la felicità di andare a scuola. I Tutor sono formati anche per l’insegnamento a persone con DSA e BES.

Con Grandi Scuole è possibile conciliare lo studio con il lavoro e gli impegni personali, grazie ad una migliore organizzazione e gestione del tempo: con le lezioni online, anche gli adulti che non hanno il diploma posso recuperare il tempo perduto e diplomarsi nell’indirizzo di studi scelto. L’istituto è presente in tutta Italia con i suoi Centri Studio dislocati in tutti i capoluoghi di provincia, aperti dal lunedì al sabato, attivi per tutti gli indirizzi di studio: licei, istituti tecnici e istituti professionali.

Grandi Scuole a Biella si trova in via Cristoforo Colombo n. 1. Info all’ 800 22 77 00.