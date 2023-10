Virtus Biella, esordio da applausi: al tappeto il Pavic per 3 a 0

Buona la prima per la Prochimica Novarese Virtus Biella.

Sabato sera al PalaSarselli di Chiavazza, le nerofucsia hanno messo in classifica i primi 3 punti della stagione nel campionato di serie C femminile, sconfiggendo 3-0 il Pavic Romagnano, al termine di una partita combattuta ed entusiasmante nella quale si è vista una grande convinzione al momento di dover chiudere i punti decisivi. In tutti e tre i set le due squadre si sono equivalse nella prima metà (Virtus avanti di misura 16-13, 16-15 e 16-13) prima dell'allungo decisivo che ha portato le ragazze di Rudi Rastello a chiudere le frazioni con i punteggi di 25-22, 25-21 e 25-20.

In campo nello starting seven De Pretto in palleggio, Cavaliere opposta, Fornasier e Ginella al centro, Gasparini e Caneparo in banda, Huaman Lopez libero. Nessun cambio nel corso del match. Una menzione speciale va a Rachele De Pretto, classe 2006, che ha avuto l'onere e l'onore di guidare la squadra in palleggio in questa prima partita della stagione, andando a sostituire egregiamente la più esperta Civallero: il capitano era in panchina ma è ancora inutilizzabile a causa dell'infortunio patito in Coppa.

Statistiche alla mano, il titolo di top scorer della serata va, invece, ad Alessia Cavaliere con 11 palloni a terra: è lei in questa occasione la capofila in un tabellino punti nel quale centrali, bande e opposto sono tutte andate in doppia cifra. Sabato prossimo la seconda giornata: la Prochimica Novarese Virtus Biella farà visita all'InVolley San Giorgio, formazione di casa a Chieri: nella prima giornata le future avversarie sono state sconfitte nettamente dall'Ovada.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Pavic Romagnano 3-0

Parziali: 25-22, 25-21, 25-20

Virtus: De Pretto 3, Cavaliere 11, Ginella 10, Fornasier 10, Gasparini 10, Caneparo 10. Libero: Huaman Lopez. Ne: Civallero, Cutellè, Zacchi, Porta, Vercellino, Silletti. All. Rastello e Venco.