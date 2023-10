Inizio in salita per TeamVolley, rimontato con beffa finale

Il bonprix TeamVolley si spegne dopo due set e deve cedere due punti al Lazzate Volley, capace di una coraggiosa rimonta. Cinque parziali intensi al Palasport di Lessona, per la prima giornata di Serie B2 nazionale. Coach Fabrizio Preziosa punta su Caimi in regia, Filippini opposto, capitan Diego e Lanzarotti in banda, Bonini e Binda centrali con Garavaglia libero.

Il primo set è il migliore delle biancoblù: Caimi battezza la stagione con il primo tap-in, fino al 5-0 che costringe il coach brianzolo al primo time-out. Lo spartito non cambia, si arriva al 16-10, poi il TeamVolley cala in battuta e ricezione e Lazzate si avvicina. Il pallonetto di Filippini chiude i conti, qualche secondo dopo l’esordio di Guzzo e Biasin. Un set gestito bene, al netto del poco gioco al centro. Nella seconda frazione, debutta anche Frascarolo. Lazzate conquista il primo vantaggio e prende fiducia, mentre le padrone di casa pasticciano. Sul 16-18 qualcosa cambia: un lungo turno in battuta di Filippini (la migliore di serata) permette alle biancoblù di sorpassare. Il palazzetto si infiamma e il 25-22 finale regala il primo punto della stagione, ma l’inerzia cambia.

Brutta partenza nel terzo set, sull’1-5 Preziosa ferma il gioco. Le brianzole controllano sempre, il TeamVolley recupera ma non pareggia. Con un buon turno di Bonini le lessonesi annullano tre set point, ma finisce comunque 24-26. Disordine e calo nei fondamentali, soprattutto in battuta. Il quarto parziale è il meno avvincente: sul 6-11 si inizia a sentire odore di tie-break. Una reazione minima nella prima parte non impedisce a Lazzate di fare male con le fast, fino al nuovo calo del TeamVolley. Nel quinto set, l’equilibrio regge fino al 5 pari, poi le ospiti acquistano vantaggio e ulteriore fiducia. Finisce 12-15, un punticino che smuove la classifica con un pizzico di rammarico.

“Speravamo di iniziare con una vittoria, che già l’anno scorso all’esordio casalingo ci era sfuggita – dice il coach – l’avevamo messa su un buon binario, giocando non benissimo ma meglio di Lazzate. Quando non sfrutti gli episodi e cali nei fondamentali come la battuta e nel muro-difesa, poi devi fare affidamento sul talento individuale offensivo, ma noi non siamo quel tipo di squadra. Quando loro hanno abbassato gli errori, la partita si è complicata. Avremmo dovuto essere più sporchi, meno belli ma più efficaci, invece ci siamo persi. Siamo intensi, manca ancora la qualità. Dobbiamo lavorare con attenzione e precisione per capitalizzare. Cosa salvare? Il primo punto smuove la classifica, l’avversario era di tutto rispetto e nella prima parte abbiamo fatto il dovere. Diego e Filippini, i nostri attaccanti principali, hanno fatto 23 e 26 punti. Dobbiamo coinvolgere di più gli altri attaccanti, per smarcare meglio il sistema. La battuta è partita bene. C’è da lavorare sui palloni semplici, il nostro marchio di fabbrica, e come detto sul muro-difesa, troppo facilmente perforabile”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Asd Lazzate Volley 2-3 (25-20/25-22/24-26/18-25/12-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Lorenzon ne, Caimi 4, Bonini 9, B.Biasin 1, Fallarini ne, Frascarolo 5, Filippini 26, Guzzo, Diego 22, Masserano ne, Lanzarotti 2, Garavaglia (L1), Binda 5, Spinello (L2).