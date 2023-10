Il 15 ottobre c'è il Periplo del Lago di Viverone

Ritrovo e partenza lungo logo zona ristorante Palafitta, iscrizione in loco tra le 8 e le 9. La quota di iscrizione è di 5,00 euro

Al termine è previsto un ristoro con Polenta Concia a cura dei volontari della Croce Rossa.

Il percorso in parte è asfaltato e in parte sterrato e le pendenze non sono rilevanti. Il tempo di percorrenza medio è di h 3 30 (circa 13 KM)