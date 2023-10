Biellese, tris d'assi per il 2° posto: Cossato pari con la capolista. In Prima Valle Elvo fa suo il derby

Biellese, tris d'assi per il 2°: Cossato pari con la capolista. In Prima Valle Elvo fa suo il derby (foto di repertorio)

Sontuosa prova esterna per la Biellese, uscita dal campo della Pro Eureka col massimo della posta in palio: 3 a 1 il risultato finale che lancia i lanieri al 2° posto del girone di Eccellenza, insieme all'Oleggio e all'Accademia Borgomanero. Resta fanalino di coda il Città di Cossato ma resta onorevole la prova corale dei blues, capaci di strappare un punto con la capolista Volpiano (2-2).

In Promozione, giornata da dimenticare per le squadre biellesi che raccolgono appena una vittoria in 4 incontri di campionato: esulta solo Valdilana Biogliese sul Feriolo (1-0) mentre Ceversama, Chiavazzese e Fulgor Ronco Valdengo cadono davanti al proprio pubblico con Arona (2-0), Dufour Varallo (2-1) e Juve Domo (2-1).

In Prima Categoria, grandi emozioni e gol nel derby tra Valle Elvo e Ponderano che premia i padroni di casa, ora 2° nel raggruppamento. In testa, invece, la Valle Cervo Andorno che travolge in casa la Virtus Vercelli (4-1). Successi anche per Gaglianico a Quarona (2-1) e Vigliano con l'Aosta Calcio (1-0).

Infine, in Seconda, la Cervo cala il poker sul campo di Leinì e si porta al primo posto con 7 punti. Ko, invece, per Torri Biellesi e Pollone.