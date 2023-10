Riascoltati per voi: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973)

Quinto appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Oggi vi propongo una vera e propria pietra miliare della storia della musica: cinquant’anni fa veniva pubblicato probabilmente l’Album (con la A maiuscola) migliore di tutti i tempi, ossia “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd.

“The Dark Side of the Moon” è un album o meglio dire un concept album che ha non solo cambiato ma addirittura stravolto la musica rock. I Pink Floyd hanno dimostrato che è possibile creare un disco che sia allo stesso tempo sia commerciale sia artistico, all’interno del quale si possono esplorare temi profondi e complessi quali la follia, la morte, la ricchezza e l’alienazione, ovverosia ciò che costituisce il "lato buio” di ogni essere umano, e da cui il titolo fa metaforicamente riferimento.

I brani sono melodie commoventi che si fondono alla perfezione gli uni agli altri. Roger Waters (autore dei testi), David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, per tutto il disco utilizzano una strumentazione complessa e innovativa, così come le tecniche di registrazione furono tra le più avanzate per l’epoca, inclusi la registrazione multi-traccia e i nastri magnetici in loop, i sintetizzatori analogici e l'utilizzo di rumori d’ambiente, ma anche frammenti di parlati, propedeutici al concetto stesso dell'opera.

Potrei proseguire dicendovi che, con quasi 40 milioni di copie vendute rimane il disco di maggiore successo per i Pink Floyd ed è uno dei più venduti nella storia della musica. Ma non solo, l’album ha avuto un'influenza enorme su generazioni di musicisti e continua ad essere uno dei dischi più amati e ascoltati.

Oltre ad uno strepitoso successo commerciale, critica, appassionati e musicisti considerano “The Dark Side of the Moon” uno dei migliori album di tutti i tempi. Infatti il disco è riuscito a mantenere nelle classifiche statunitensi per oltre 700 settimane (700!!!), ossia dal 1973 al 1988. Mentre nel marzo di quasi dieci anni fa (2014) è riuscito a toccare le oltre 1.100 settimane nella classifica “US Top Catalog”.

Tra i miei brani preferiti ci sono sicuramente “Time", la struggente "The Great Gig in the Sky”, “Money”, "Us and Them”, “Any Colour You Like” e "Brain Damage”. Nonostante ogni singolo brano sia un gioiello della musica, è quando vengono ascoltati (e riascoltati più e più volte) tutti insieme che l'album raggiunge l’apoteosi, un'esperienza di ascolto unica.

In conclusione vi potrei dire che “The Dark Side of the Moon” è un album essenziale, assolutamente da avere e (dubito, ma non si sa mai) se non lo avete mai ascoltato vi consiglio di farlo al più presto perché non sapete che cosa vi state perdendo!!!

Voto: 10

Tracce:

1) Speak to Me – 1:30

2) Breathe – 2:43

3) On the Run – 3:30

4) Time + Breathe (Reprise) – 6:53

5) The Great Gig in the Sky – 4:15

6) Money – 6:30

7) Us and Them – 7:49

8) Any Colour You Like – 3:24

9) Brain Damage – 3:50

10) Eclipse – 1:45

Totale: 43 minuti circa

A voi è piaciuto?

Condividete e commentate, mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “The Dark Side of the Moon” ma anche dei Pink Floyd e della loro musica!

Restate connessi, vi aspetto alla prossima recensione…