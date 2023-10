Chiavazza, parco giochi Piazza XXV Aprile: l’interrogazione del PD, FOTO

Sono diverse le segnalazioni di alcuni cittadini, in merito alle condizioni di degrado di alcune aree di Chiavazza: tra queste, il parco giochi che presenta evidenti problemi di sicurezza, a quanto scrivono in un'interrogazione i consiglieri comunali del Pd in un'interrogazione.

“La Giunta Cavicchioli, durante il suo mandato, aveva ristrutturato e rinnovato diverse aree verdi” affermano i rappresentanti del PD. Tra queste le aree al servizio del centro storico, come il parco giochi e l’area dedicata ai cani, di Piazza XXV Aprile e le più recenti, ex proprietà Bracco.

"Le foto di alcuni genitori - scrivono nel documento i consiglieri - sottolineano le parti mancanti di alcuni giochi, con chiodi e giunture in vista, a causa dell’usura: elementi già segnalati agli uffici comunali".

Il Gruppo PD chiede in particolare: “Se Sindaco e all’Assessore competente sono a conoscenza dello stato di evidente degrado di cui versano i giochi del parco di piazza XXV Aprile; se intendono intervenite in tempi brevi, per restituire a bambini e bambine della Città, il parco giochi nelle sue piene funzionalità, oppure intendono proseguire l’opera di completo abbandono. Troppe erbacce e rifiuti, come già molti cittadini segnalano agli organi di informazione locali”.