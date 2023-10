Dal Nord Ovest – Fungiat precipita da un salto di roccia, lancia l'allarme un altro cercatore di funghi

Si è appena concluso un intervento del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero, coadiuvato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per il recupero di un cercatore di funghi, caduto in zona Pian Neiretto nel comune di Coazze.

L'uomo è precipitato da un salto di roccia e si è procurato diverse sospette fratture agli arti e un trauma cranico. A trovarlo è stato un altro cercatore di funghi che è stato attirato dal rumore della caduta e ha immediatamente chiamato il Nue 112.

Sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte ha imbarcato un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino a Coazze mentre da terra il target è stato raggiunto da una squadra a terra di soccorritori.

I tecnici hanno abbattuto alcuni alberi per fare spazio al recupero col verricello perché il bosco era molto fitto. L'infortunato è stato trasportato in ospedale in codice giallo.