È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale autonomo, avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 8 ottobre, lungo la strada principale di Villa del Bosco.

Stando alle informazioni raccolte, un'auto si è schiantata contro una colonnina del gas, posta a lato della strada. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi, assieme alla gestione della viabilità, ora rallentata. Sono in arrivo anche i tecnici preposti.