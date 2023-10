È tornato in televisione Policarpo Crisci, noto in tutto il Biellese come O' Principe. Lo stesso si è esibito nel programma televisivo Tù sì que vales, il talent show di Canale 5, alla presenza dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto assieme alla rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli. Per l'occasione, l'artista biellese si è esibito in una prova canora cantando 'O Sarracino.