Benna e Lentigny unite: la cerimonia per celebrare i 40 anni di gemellaggio FOTO

Benna e Lentigny unite: la cerimonia per celebrare i 40 anni di gemellaggio.

Si è tenuta oggi, domenica 8 ottobre, la cerimonia per celebrare i 40 anni di gemellaggio, fra il comune di Benna e quello francese di Lentigny, in onor del quale è stato dedicato uno spazio che ne porta il nome. Presso Largo Lentigny, appunto, il Comitato di Gemellaggio di Benna, ha accolto gli ospiti della delegazione di Francia per dare inizio alla manifestazione.

Il sindaco Cristina Sitzia ha aperto la cerimonia ribadendo l’impegno protrattosi per 40 anni: “Siamo oggi riuniti per rinnovare il patto di fratellanza, con l’obiettivo di proseguire iniziative e progetti. Le amministrazioni puntano alle nuove generazioni, in particolare sulla linea dell’agenda 2030”.

A presenziare il consigliere regionale Michele Mosca e quello provinciale Luisa Nasso, che intendono favorire le iniziative di gemellaggio, incentivando le piccole realtà provinciali e regionali (la maggioranza dei comuni totali) a perseguire obiettivi condivisi, a favore della crescita reciproca, anche al di fuori del proprio Paese: “Occorre la volontà di cambiare l’Europa ed è grazie a momenti come questo, che lo spirito europeo si rivela propositivo e funzionale – affermano – l’abbattimento delle barriere è un forte ‘sintomo’ di unione che favorisce lo scambio e la crescita reciproca”.

Dopo l'esecuzione di entrambi gli inni nazionali, i bambini di Benna hanno piantato le “rose dell’amicizia”, a fianco del monumento simbolo di fratellanza, decretando la crescita di un fiorente scambio culturale e di progettualità.

La giornata si è conclusa con il rinfresco finale, offerto a tutti i partecipanti.