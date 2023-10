Biella, il meteo di oggi: domenica 8 ottobre.

A Biella, secondo 3BMeteo, il fine settimana sarà caldo e soleggiato, le condizioni ideali per le uscite in giornata, che vedrà un aumento delle temperature, piuttosto considerevole.

Oggi a Biella il tempo sarà sereno in tutta la Provincia, con aumenti termici per tutto il weekend. Il sole splenderà e fin dal mattino le temperature potrebbero superare i 20°C al mattino, per arrivare al pomeriggio, a toccare e superare i 25°C.

Il campo d’alta pressione diffuso su tutta la regione, garantirà la stabilità meteorologica e il sole perenne. I venti rimarranno deboli per tutta la giornata, per innalzarsi a partire dalle ore 21:00. Nessuna allerta meteo presente.