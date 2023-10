Pollone dal Cielo, pubblico delle grandi occasioni: protagoniste le mongolfiere (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni per Pollone dal Cielo, la nota manifestazione che mette al centro elicotteri e mongolfiere. In tanti, tra ieri e oggi, hanno raggiunto il paese della Valle Elvo per ammirare i voli aerei e visitare i mercatini dell'artigianato e dell'hobbistica.