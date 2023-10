Biella, aumentano i costi energetici e alla Piscina Rivetti arrivano le nuove tariffe

Dopo 20 anni cambiano le tariffe per la piscina e palestra comunale “Massimo Rivetti”.

Lo ha deciso la Giunta Comunale di Biella su proposta dei gestori dell’impianto dopo l’incremento smisurato dei costi energetici.

Nel determinare l’aumento i gestori hanno tenuto conto di esigenze e domanda dell’utenza, effettuando un’approfondita ricerca di mercato presso le principali piscine presenti in Piemonte.

Le nuove tariffe, già in vigore da inizio mese, sono distinte in base agli ingressi invernali per nuoto libero, ingressi estivi per nuoto libero, concessione piscina e palestra, e prevedono riduzioni per ragazzi ed anziani.

Ecco alcuni esempi di cambio delle tariffe: l'ingresso intero invernale passa da 6 ad 8 euro, il ridotto da 4,00 a 5,50 euro, mentre l’ingresso in piscina in estate il sabato e festivi passa da 7,50 a 10 euro. In estate la mezza giornata passa da 6 a 8 euro.