Ex stazione ferroviaria di Chiavazza, PD: “Stato di degrado”

Il gruppo PD, opposizione in Consiglio Comunale a Biella, ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione in cui denuncia lo stato di degrado dell’ex stazione ferroviaria di Chiavazza, chiusa dal 2012 quando venne soppressa la fermata.

“Tutti i vetri sono stati frantumati, - si legge nell’interrogazione - la porta di ingresso sfondata, un pezzo di bordura in cemento a difesa della zona di rispetto dell’operatività, e a protezione dei binari della ex- stazione, divelto. Non ci vuole molto a capire che quell’edificio può diventare un possibile ricettacolo di attività illecite, rifugio di sbandati e ricovero di fortuna di senza tetto che vagano per la città”.

Nell’interrogazione il PD sottolinea che un paio di anni fa circolò la notizia che FS voleva ripristinare la fermata a Chiavazza con il ripristino dell’immobile. E formula i seguenti quesiti a Sindaco ed Assessore competente: “Sono a conoscenza dell’allarmante stato di degrado della ex stazione? Sono intervenuti presso RFI e FS per chiedere un intervento urgente per mettere in sicurezza l’immobile ? Sono consapevoli che questa zona degradata si aggiunge ai tanti problemi di sicurezza, di mancanza di decoro di vie, marciapiedi e giardini del rione di Chiavazza, destino peraltro che tocca in modo evidente e tangibile tutte le periferie della Città di Biella? Hanno informazioni di un possibile ripristino della fermata di treni a Chiavazza? Intendono chiedere l’immobile in convenzione per destinarlo a favore delle associazioni del quartiere, o decentrare qualche ufficio comunale o servizi di uffici, come ha fatto il Comune di Vigliano Biellese che vi ha installato gli uffici e il comando dei Vigili urbani e della Protezione civile?”.

Le risposte nel prossimo Consiglio Comunale.