Premio Biella Letterature e Industria, concorso scuole: “Una domanda per autore”

In occasione del Premio Biella Letteratura e Industria, giunto quest’anno alla 22a edizione, il concorso per le scuole “Una domanda per autore” si rivela fra le principali iniziative annesse. Il progetto, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, Rotary Club Valle Mosso e di VideoAstolfoSullaLuna e il Comune di Biella, intende promuove la lettura tra i giovani e l’interesse al mondo del lavoro.

Aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori piemontesi, la proposta valorizza i finalisti del premio letterario e invita i ragazzi a presentare e formulare domande, da rivolgere loro, sulla base dei testi o gli argomenti trattati. I 10 migliori quesiti, in formato video, verranno pubblicati sui canali social (Facebook e Instagram) del riconoscimento biellese ed a ciascuno, gli autori forniranno risposte che condivideranno sui loro canali di riferimento.

Le domande dovranno essere consegnate entro venerdì 3 novembre, alla Segreteria del Premio Biella Letteratura e Industria” (Città Studi S.p.A., Corso Pella 2b, 13900 Biella), dove la giuria, dopo aver selezionato 2 domande per ciascun autore, decreterà i vincitori, che verranno premiati alla cerimonia finale, di sabato 25 novembre.

Di seguito i finalisti della sezione Narrativa, del premio:

- Francesco Casolo, La salita dei giganti. La saga dei Menabrea (Feltrinelli)

- Cristiano Ferrarese, Quarantamila. I 35 giorni della città di Torino (ScritturaPura)

- Antonio Franchini, Leggere possedere vendere bruciare (Marsilio)

- Veronica Galletta, Nina sull’argine (Minimum Fax)

- Luigi Garlando, L’album dei sogni (Mondadori)

Grazie ai numerosi incontri e presentazioni, gli autori hanno avuto modo di esporre agli studenti partecipanti i loro testi e sabato 21 ottobre, alla Biblioteca Civica di piazza Curiel, 13, i finalisti si renderanno disponibili ad approfondire le tematiche trattate, per favorire domande o interventi.

Di seguito i premi in palio:

- 1° classificato: 300 euro e un paio di scarpe Yuool;

- 2° classificato: 200 euro e un cappello da baseball del Cappellificio Biellese 1935;

- al 3° posto: 100 euro e una cuffia Cappellificio Biellese.