Truffe online, pluripregiudicato arrestato nel Torinese

Aveva commesso innumerevoli truffe online e per questo era ricercato da anni in tutta Italia. L'uomo è stato arrestato oggi dalla polizia in provincia di Torino.

Irreperibile da diversi anni, il pluripregiudicato 46enne piemontese era particolarmente abile nell'ingannare le vittime, sconosciuti che trovava attraverso Internet, sia attraverso la pubblicazione di annunci di vendita di oggetti inesistenti sia fingendosi egli stesso un acquirente e riuscendo a convincere il venditore a corrispondere ingenti somme per sbloccare il corrispettivo degli acquisti in realtà mai versato.

Dopo l'identificazione dell'uomo come presunto autore di una frode, la polizia ha proceduto nelle indagini mirate a rintracciarlo, riuscendo a localizzarlo in un'area della periferia di Torino. Seguendo le tracce telematiche disponibili, gli investigatori della Polizia Postale sono riusciti a fermarlo e a farlo arrestare. Intanto sono riusciti a ricostruire e ad attribuire a lui anche le precedenti truffe. A carico dell'uomo c'era una condanna da scontare di 7 anni e un mese di reclusione e una multa ci circa tremila euro.