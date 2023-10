Gaglianico: sanzionato proprietario di animali per mancata custodia, foto di archivio

Intervento dei Carabinieri ieri venerdì 6 ottobre a Gaglianico: intorno alle 19, i militari sono intervenuti in via Cavour perchè due cavalli e un asino vagavano liberamente per strada, creando pericolo alla circolazione.

Rintracciato il proprietario, questo è stato sanzionato per malgoverno di animali.