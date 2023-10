Discarica a cielo aperto a Masserano, individuato il responsabile, FOTO

L'inciviltà non ha limiti. Peccato che se non si cancellano le tracce, è facile venire scoperti. Ed è quello che è accaduto in questi giorni a Masserano, lungo la strada che va a Ravasenda.

C'era di tutto: scatoloni di cartone, sacchi di plastica, contenitori, stendini, anche una lettiera per animali. E tutto era stato buttato in mezzo a un'area verde poco distante dalla strada.

La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di un cittadino, e sul posto si è poi anche recato il sindaco Andrea Mazzone.

Grazie ai documenti che sono stati trovati nella sporcizia, si è riusciti a risalire al responsabile che dovrà rispondere del suo comportamento.